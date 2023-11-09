Стоимость вазы – 1,5 миллиона рублей. Примерно столько же стоит мстерский комод, расписанный по мотивам произведения Пушкина «Руслан и Людмила». Эти товары являются одними из самых дорогих

Стоимость вазы – 1,5 миллиона рублей. Примерно столько же стоит мстерский комод, расписанный по мотивам произведения Пушкина «Руслан и Людмила». Эти товары являются одними из самых дорогих на выставке, рассказали РИА Новости. Прежде всего, ваза и комод являются экспонатами. Чтобы изготовить такие вещи, мастер должен обладать особым набором навыков и талантом. Так, стекло для вазы