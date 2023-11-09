По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью перед судом предстанет житель региональной столицы.

По обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью перед судом предстанет житель региональной столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года возле одного из городских ночных клубов. Обвиняемый поссорился с посетителем, мужчины вышли на улицу и устроили драку.В это время в конфликт вмешался потерпевший. Он попытался разнять разбушевавшихся граждан, но получил от обвиняемого коленом по голове. В результате у мужчины диагностировали тяжёлые травмы и переломы.В настоящее время уголовное дело в отношении фигуранта передано в суд. Владимирцу грозит до 8 лет заключения.