В отношении 25-летней жительницы региональной столицы возбуждены уголовное дела.

В отношении 25-летней жительницы региональной столицы возбуждены уголовное дела. Девушку подозревают в мошенничестве и краже техники из съёмной квартиры. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Жертвой стал один из горожан, который захотел купить холодильник и нашёл в интернете нужное объявление. Он заплатил 3 тыс. рублей в качестве задатка и вечером поехал забирать товар. Вот только по указанному адресу дверь гражданину не открыли, и он обратился в полицию.Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемой. Юную особу задержали, и она рассказала, что решила продать бытовую технику из квартиры, которую снимала. На такой шаг девушку толкнули финансовые трудности. Деньги от мужчины она и впрямь получила, но пока тот ехал, успела продать холодильник другому покупателю. Также фигурантка сдала в комиссионный магазин чужую стиральную машину.В ведомстве отмечают, что девушка пообещала целиком возместить причинённый ущерб.