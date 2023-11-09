Во Владимире на станции юных натуралистов «Патриарший сад» появилась уникальная цифровая лаборатория, в которой дети могут исследовать образцы почвы, воды и воздуха, а также проводить эксперименты.

Во Владимире на станции юных натуралистов «Патриарший сад» появилась уникальная цифровая лаборатория, в которой дети могут исследовать образцы почвы, воды и воздуха, а также проводить эксперименты. Об этом сообщила городской администрации.Оборудовать инновационную площадку удалось благодаря грантовой помощи «Движения Первых». Главное достоинство цифровой лаборатории заключается в том, что для занятий не нужно покупать реагенты. Плюс ко всему новое оборудование работает в автономном режиме, даже без подключения к интернету.В горадминистрации отмечают, что преимущества современных технологий уже успели оценить учащиеся ряда владимирских школ.