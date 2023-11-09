На данный момент в регионе ищут подрядчика, который будет этим заниматься.

Во Владимирской области начался поиск подрядчика, который будет заниматься отловом и вакцинацией бездомных животных. Об этом свидетельствуют данные из портала Госзакупок. Заказчик – Центр ветеринарии Владимирской области, стоимость работ – 2,8 миллиона рублей.На данный момент контракт на восемь миллионов рублей, который предполагает за собой отлов, стерилизацию, вакцинацию и содержание на время инкубационного периода, выполняет ИП Шарипова из Ногинска. Почему было решено подписать ещё один договор не уточняется.