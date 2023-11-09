Во Владимирской области производились фальшивые рыбные консервы. «Сотрудниками Управления...

Во Владимирской области производились фальшивые рыбные консервы.«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Владимирской области и ФСБ России пресечено производство, хранение и реализация крупной партии рыбной продукции, маркированной с нарушением законодательства Российской Федерации.Оперативниками установлено, что злоумышленники из числа руководителей ряда заводов в Московской и Владимирской областях, обладая техническими ресурсами в виде цехов и оборудования, организовали нелегальное производство рыбной продукции.Для снижения расходов и увеличения прибыли жестяные банки, маркированные этикетками «Сайра», наполнялись дешевым, а зачастую некачественным пищевым сырьем. Информация о подлинном составе продукции на упаковку умышленно не наносилась.Фальсифицированный товар сбывался в торговых сетях массовой реализации. Введенные в заблуждение продавцы и потребители приобретали некачественные консервы по цене, втрое превышающей их фактическую стоимость.По предварительным подсчетам, доход от криминального бизнеса превышает семь миллионов рублей.По данному факту следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 171.1 и 159 УК РФ.В ходе обысков, проведенных при участии Росгвардии на территории Московского и Владимирского регионов, из незаконного оборота изъято свыше 12 тысяч банок немаркированной рыбной продукции, оборудование, бухгалтерская отчетность, компьютерная техника, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.В настоящее время задержаны предполагаемый организатор и двое его сообщников. В соответствии с распределенными ролями они осуществляли общую координацию деятельности по приобретению, транспортировке, производству и реализации товара, контролировали производственный процесс, вели учет и распределение денежных средств. Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.АВТОР: Пресс-центр МВД России