Во Владимирской области Хаммер со смертельным исходом смял китайский автомобиль. Трагедия...

Во Владимирской области "Хаммер" со смертельным исходом смял китайский автомобиль.Трагедия произошла накануне, 8 ноября, в Судогодском районе возле деревни ЗахаровоюПо предварительным данным. 53-летний водитель "Хаммера" производил поворот на встречную полосу, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Но не предоставил преимущество в движении 63-летний водителя "Лифана".В результате ДТП последний скончался от полученных травм.Фото: ВК «Подслушано Автомобилистов | Владимир»