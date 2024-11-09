На первом российском форуме Культура. Традиции. Наследие решили создать международную ассоциацию Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства, призванную продвигать народное искусство на мировой арене.

На первом российском форуме "Культура. Традиции. Наследие" решили создать международную ассоциацию "Научно-образовательное содружество в области традиционного прикладного искусства", призванную продвигать народное искусство на мировой арене.Форум прошел 8 ноября и объединил представителей народныххудожественных промыслов, культурных деятелей и предпринимателей. Егоорганизатором стал Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» приподдержке Союза женщин России, Высшей школы народных искусств и других организаций.Мероприятие нацелено на популяризацию российской культуры и сохранение традицийкак важной части национальной идентичности.«Наш форум — это площадка для обсуждения важных вопросовкультурного наследия. Мы надеемся, что форум станет драйвером преобразований ипоможет интегрировать элементы народных промыслов в повседневную жизнь каждойсемьи», — отметила председатель Союза промышленников и предпринимателей«Иволга» Альфия Петрухина.Форум собрал множество почетных гостей, в том числепредседателя Московского областного регионального отделения Союза женщинРоссии, президента благотворительного фонда социальных программ Московскойобласти «Исток» Екатерину Богдасарову. Она подчеркнула важность народныххудожественных промыслов как источника культурного кода России: «Народныепромыслы — это не просто часть нашего культурного наследия, но и объединяющаясила, которая должна стать трендом», – заявила Богдасарова.На форуме также состоялась выставка, где были представленыболее 200 экспонатов народных промыслов. Там же была показана коллекция одежды,созданная выпускниками Высшей школы народных искусств, где использовалисьтрадиционные техники вышивки и кружевоплетения.Форум завершился подписанием меморандума о сотрудничествемежду Союзом промышленников и Национальным центром исторической памяти, а такжепровозглашением международной ассоциации «Научно-образовательное содружество вобласти традиционного прикладного искусства».