Около 200 миллионов рублей нужно для капитального ремонта владимирского моста через Клязьму. Такую оценку дал замначальника управления ЖКХ администрации города. При это установка временных

Около 200 миллионов рублей нужно для капитального ремонта владимирского моста через Клязьму. Такую оценку дал замначальника управления ЖКХ администрации города. При это установка временных ограждений обошлась в 15 миллионов. Напомним, ранее «Шестой канал» рассказывал о том, почему на мосту ставят не постоянное ограждение. В мэрии объяснили, что это делается в целях безопасности – старая ограда