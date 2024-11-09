52-летнего гусевчанина, которого задержали как подозреваемого в изнасиловании девушки, заключили под стражу. Меру пресечения избрали по ходатайству следователя, сообщили в пресс-службе

52-летнего гусевчанина, которого задержали как подозреваемого в изнасиловании девушки, заключили под стражу. Меру пресечения избрали по ходатайству следователя, сообщили в пресс-службе Следкома Владимирской области. Мужчине предъявлено обвинение. Напомним, он вину признал. Злоумышленника задержали 8 ноября, через 5 дней после того, как было совершено преступление. Поздно вечером 26-летняя девушка шла по скверу на улице Писарева возле Музея