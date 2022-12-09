Это первое столь дальнее путешествие александровских экспонатов.

В Центральной России снежная зима, а музей-заповедник «Александровская слобода» отправился на юг! Это первое столь дальнее путешествие александровских раритетов.Сегодня в Государственном музее-заповеднике М.А. Шолохова, в экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» (станица Вёшенская) открывается выставка «Барановские ситцы – вчера, сегодня, завтра», на которой представлено 157 предметов из слободской коллекции.История отечественного ткацкого дела тесно связана с Александровским уездом. В конце XIX– начале XX вв. он стал крупнейшим центром по производству хлопчатобумажных тканей в России. Фабриканты Барановы были первыми отечественными предпринимателями, получившими признание на международном рынке. Некогда прославленная ситценабивная индустрия Барановых стала уже почти забытой историей, которую хранит и транслирует музей-заповедник «Александровская слобода». На сегодняшний день он обладает самой богатой коллекцией этой фирменной технологии в России (более 2000 единиц), которая активно путешествует по разным музеям, рассказывая о некогда ситцевом крае.Представленные на выставке в Народном доме образцы тканей расскажут посетителям об истории бренда «барановские ситцы», получившего всемирное признание, особенностях расцветки и производства. Броские, стильные и очень модные ситцы и платки, выполненные в технике вытравки по окрашенному фону, стали символами отечественного ткачества. Этим тканям присущи яркость с использованием красного цвета и характерные орнаменты и рисунки: «восточные огурцы», бобы, павлиньи перья, «ковровый» узор. На выставке – одни из первых набивных ситцев, выполненных в технике ручной набойки, а также гордость музейной коллекции – ткань «смородиновый лист». Она получила Гран-При на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1889 году за «особую прелесть, изящество рисунка». В выставочных залах и несколько десятков платков с характерным набивным орнаментом, а также коллекция народного костюма разных губерний, в каждом из которых имеются детали из барановских ситцев. Здесь же набоечные доски (манеры), ёмкости для хранения красок и многое другое.Помимо тканей, выпущенных на мануфактурах Барановых, выставка рассказывает о развитии легендарного бренда в XX и XXI столетиях. А для современных художников барановский бренд – источник вдохновения. Свидетельство тому – уникальные арт-объекты известного московского дизайнера, художника – керамиста В. Сташкевича.Надеемся, что столь плодотворное сотрудничество двух федеральных музеев продолжится, и александровцы в новом году, в свою очередь, познакомятся с наследием Шолохова.Выставка «Барановские ситцы – вчера, сегодня, завтра» продолжит работу в Народном доме до 5 февраля.