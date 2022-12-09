Объявилась еще одна женщина, у которой были отношения с женатым Евгением Петросяном

Объявилась еще одна женщина, у которой были отношения с женатым Евгением ПетросяномПосле скандального развода с Еленой Степаненко юморист нашел счастье в объятиях своей молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Несмотря на солидную разницу в возрасте, парочка поженилась, а новая супруга подарила Евгению Петросяну сына.Новостям о том, что самая крепкая в российском шоу-бизнесе семья распалась, многие не верили до последнего, ведь с Еленой Степаненко юморист прожил больше 30 лет! К слову, виновницей разрыва считают именно Татьяну Брухунову.Папарацци не раз становились свидетелями совместного времяпрепровождения Евгения Петросяна со своей молодой помощницей, которая в то же время начала стремительно богатеть. В итоге ее стали называть разлучницей, а артиста – развратным дедом, который не смог сохранить многолетний брак и променял постаревшую жену на свеженькую дамочку.Но недавно стал известен еще один занимательный факт из семейной жизни уже бывших супругов. Елена Воробей неожиданно для всех заявила, что у нее были отношения с коллегой по творческому цеху."Петросян… Все остальные, как говорится, из зрителей. Чувству юмора я придавала огромное значение", – ответила она на вопрос о бывшем возлюбленном из ее среды.Так что, если верить ее словам, юморист умудрился за спиной у жены закрутить шашни с другой молодухой, ведь он старше Елены Воробей на 22 года. Но не исключено, что артистка просто-напросто пошутила, ведь она и раньше не раз с иронией говорила, что уведет Евгения Петросяна у Елены Степаненко.