Российский певец и автор хитов Встанем и Я русский SHAMAN дал откровенное интервью, в котором рассказал о семье и творчестве.

Российский певец и автор хитов "Встанем" и "Я русский" SHAMAN дал откровенное интервью, в котором рассказал о семье и творчестве.Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, ведет закрытый образ жизни и не выставляет ее напоказ. Артист сформировал вокруг себя образ настоящего патриота и прославляет Россию, причем с неподдельным удовольствием.SHAMAN является певцом и композитором, уже успел покорить сердца миллионов поклонников и собирает целые залы. Однако его внутренний мир скрыт от фанатов. В интервью Шаман рассказал, что стало ключевыми факторами формирования его личности. По словам артиста, дома он совсем не такой, как на сцене."Я как бы дома такой никакой особо. Ну так какой? Когда такой, когда такой, но я скорее, я скорее не здесь. Я вот у себя. У меня там есть мой мир, в котором мне прикольно находиться. Я предпочитаю оттуда не выходить. У меня это с детства. У меня не было друзей, как бы не было школьной любви, там, подруг и так далее", – признался Шаман.Певец добавил, что с детства был закрытым и необщительным ребенком. Свой мир он придумал для интереса, так как со сверстниками мало общался. При этом Шаман продолжает находиться в этом нереальном мире.Именно благодаря этому миру Шаман развил такую богатую фантазию, в том числе пишет песни и придумывает музыку. Благодаря этому Шаман придумывает клипы, сценические образы, и реализует их. Артист признался, что ему комфортно находиться в своем мире, и выходить из него он не намерен.