Мужчину подозреваемого в краже бытовой техники на сумму более 20 000 рублей.

В Вязниках Владимирской области задержали подозреваемого в краже бытовой техники на сумму более 20 000 рублей. В ноябре в дежурную часть местного ОМВД обратился заместитель директора магазина, который сообщил о похищении беспроводных наушников и портативной колонки. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировав момент кражи.Злоумышленником оказался 26-летний житель Ставропольского края. Он уже был судим за такие преступления. Также выяснилось, что он совершал кражи в других городах, включая Владимир и Ковров.Напомним, ранее мы писали, что