На месте ЧП установлены знаки о запрете выхода на лед.

9 декабря в районе деревни Ново-Петрово Владимирской области погиб рыбак. Мужчина провалился под лед на пруду. Сигнал о происшествии поступил в 11:40. Тело 64-летнего владимирца достали спасатели.Отмечается, что на месте ЧП установлены знаки о запрете выхода на лед.Сотрудники МЧС России настоятельно призывают граждан быть внимательными: лед на водоемах только начинает формироваться и представляет смертельную опасность. Также напоминают, что в случае ЧП нужно звонить в «112».