Певица Анна Седокова завершила давно начатое дело.

Певица Анна Седокова завершила давно начатое дело.Анна Седокова подала документы на развод с мужем, профессиональным баскетболистом Янисом Тиммой, в октябре этого года. Пара прожила вместе четыре года, но, несмотря на попытки Яниса спасти брак, певица приняла решение не давать отношениям второго шанса и кардинально изменила свою жизнь.Официальная процедура развода была завершена 9 декабря. Развод прошел спокойно, без каких-либо имущественных споров. У Анны и Яниса нет общих детей. После завершения бракоразводного процесса Анна Седокова публично выразила свое разочарование в мужчинах и заявила, что больше никому не доверяет. Причины их расставания до сих пор остаются неизвестны.Примерно месяц назад Анна посетила баскетбольный матч, на котором присутствовал ее бывший супруг. Она пришла туда со своим сыном Гектором, чтобы поддержать Яниса. Во время матча зрители заметили, как спортсмен нежно обнял Анну и взял на руки ее сына, что вызвало слухи о возможном примирении между ними. Однако по возвращении домой Анна полностью прекратила любое общение с Янисом.Янис Тимма очень тяжело переживает разрыв. Он даже проводил прямые эфиры, во время которых делился своими эмоциями и просил прощения у своей бывшей жены, обещая измениться ради нее.У Анны помимо сына Гектора есть еще дочери Алина и Моника. У Яниса также имеется сын от предыдущего брака по имени Кристиан, который родился в 2018 году.