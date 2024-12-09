Банк России планирует выпустить новую купюру номиналом 1 000 рублей в конце 2025 года.

Банк России планирует выпустить новую купюру номиналом 1 000 рублей в конце 2025 года. Об этом газете "Известия" заявил зампред ЦБ РФ Сергей Белов.По словам Белова, предстоит большая и длительная работа, которая обычно занимает примерно год. Сейчас называть конкретную дату выпуска купюры очень сложно, но, скорее всего, это случится ближе к концу следующего года, подчеркнул он.Зампред Центробанка уточнил, что в народном голосовании за выбор символов для обновленной банкноты поучаствовали почти 300 тысяч человек. Голосование продлится до 12 декабря, а итоговый дизайн купюры определит совет директоров ЦБ.Банкноту посвятили Приволжскому федеральному округу. Граждане России в ходе голосования могут выбрать в качестве дизайнерского элемента один из 25 объектов Приволжья. Среди них – известные памятники, музеи, театры, университеты и мосты, которые имеют культурную и историческую значимость как для местных жителей, так и для всей страны.