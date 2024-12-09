В рамках проекта планируется благоустройство территории около усадьбы.

В Судогодском районе разработан новый турмаршрут «К усадьбе Владимира Храповицкого через историю города», стоимость которого составляет 5,2 миллиона рублей. В настоящее время власти ищут подрядчика для реализации проекта, информация об этом размещена на сайте госзакупок.В рамках проекта планируется благоустройство территории около усадьбы: будут установлены урны, скамейки, туалет, а также создана система навигации и малые архитектурные формы. Кроме того, предусмотрено озеленение: вдоль дороги высадят клены, сирень, барбарисы, можжевельники и цветы.Подрядчика должны выбрать до 17 декабря. Работы он должен сделать до 26 декабря. Напомним, ранее мы писали, что