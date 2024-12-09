Более 6 тысяч упаковок препарата остались невостребованными и были уничтожены по истечении срока годности.

Следственное управление по Владимирской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего должностного лица Центра закупок, подведомственного региональному министерству здравоохранения. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности.В 2021 году она организовала закупку лекарственного препарата в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», несмотря на наличие значительных остатков на складе. В результате более 6 тысяч упаковок препарата на сумму свыше 19 млн рублей остались невостребованными и были уничтожены по истечении срока годности.Следствие допросило сотрудников учреждения и министерства, провело обыски и изъяло документацию. Обвиняемая признала свою вину, а более 20 сотрудников системы здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.