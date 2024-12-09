Новые поправки в Генплан Владимира взволновали общественность и даже спортивного комментатора Матч ТВ Дмитрия Губерниева. Свои недовольства вышеперечисленные начали высказывать сразу

Новые поправки в Генплан Владимира взволновали общественность и даже спортивного комментатора Матч ТВ Дмитрия Губерниева. Свои недовольства вышеперечисленные начали высказывать сразу после прямой линии губернатора Владимирской области, которая прошла 4 декабря. В процессе общения с жителями, Александру Авдееву поступил вопрос от лица всех обеспокоенных новыми изменениями в Генеральном плане, его озвучила Светлана Бойко, руководитель Центра