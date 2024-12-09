Спортивная общественность активно обсуждает будущее лыжной трассы в парке «Дружба».

После прямого эфира губернатора Владимирской области Александра Авдеева, состоявшегося 4 декабря, спортивная общественность активно обсуждает будущее лыжной трассы в парке «Дружба». Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя биатлонные соревнования, поддержал лыжников и заявил: «губернатор сказал, губернатор сделает!».Губерниев отметил важность парка для будущих спортсменов, упомянув именную Прокуроровскую трассу, которая, по словам губернатора, не пострадает в результате изменений в генплане города и строительства новой дороги.Напомним, ранее мы писали, что