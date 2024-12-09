В этом году было создано в два раза больше игрушек.

Межнациональную елку во Владимире украсят 200 игрушек, созданных местными жителями, национально-культурными объединениями, школами, детскими садами и рукодельницами. Каждый декор отражает национальный колорит народов России, включая символы и кукол в традиционных костюмах.Игрушки выполнены из различных материалов: ткани, папье-маше, керамики, дерева и стекла, и даже с использованием 3D печати. В этом году было создано в два раза больше игрушек, чем в прошлом. Их разместят на специальной выставке.Напомним, ранее мы писали, что