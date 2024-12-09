Больше 200 работ поступило на фестиваль «Многоликий Владимир. Межнациональная елка» – это в два раза больше, чем в прошлом году. Организаторы решили создать отдельную выставку, сообщили в

Больше 200 работ поступило на фестиваль «Многоликий Владимир. Межнациональная елка» – это в два раза больше, чем в прошлом году. Организаторы решили создать отдельную выставку, сообщили в мэрии. Все работы уникальны и точно заслуживают внимания. Участники представили кукол в костюмах народов России, юрты кочевых народов, русские избы и многие другие новогодние украшения. При создании поделок