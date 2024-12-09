В торжественной обстановке юбилей отметили в Областном дворце культуры. В адрес коллектива звучали поздравления и пожелания. От имени губернатора Александра Авдеева слова признательности

В торжественной обстановке юбилей отметили в Областном дворце культуры. В адрес коллектива звучали поздравления и пожелания. От имени губернатора Александра Авдеева слова признательности и благодарности медикам произнёс профильный зам. главы региона Константин Баранов. Он отметил, что коллектив ОКБ всегда был на передовой – и совсем недавно, когда весь мир боролся с КОВИДом, и сейчас. Пятеро