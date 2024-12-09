Хендай, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ниссан.

8 декабря около 13:30 на 240 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе Владимирской области произошло ДТП, в результате которого погибла пассажирка одного из автомобилей. Как сообщили в УМВД по региону, по предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля Хендай, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ниссан.В результате аварии в больницу были доставлены водитель и пассажир Хендай, а также пассажирка Ниссан. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.Напомним, ранее мы писали, что