Парень будет привлечен к административной ответственности.

В Москве полиция задержала 16-летнего подростка из Владимира, который совершил акт вандализма в доме Екатерины Мизулиной, руководителя Лиги безопасного интернета. По словам Мизулиной в её телеграм-канале, юноша был участником экстремистского чата, где получал задания, за которые должны были заплатить 500 долларов. По неофициальной информации, дверь чиновницы была измазана фекалиями.Инцидент произошел 1 декабря, когда подросток испортил дверь квартиры Мизулиной. Его личность была установлена за несколько часов через уличные камеры. Подросток уже извинился в полиции. Известно, что парень будет привлечен к административной ответственности, а его отец понесет ответственность за неисполнение родительских обязанностей.Напомним, ранее мы писали, что