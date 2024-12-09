О произошедшем рассказала сама Екатерина Мизулина в социальных сетях. Она сообщила, что 16-летний парень из Владимира состоял в экстремистском чате, связанном с Украиной. Как уточняют в

О произошедшем рассказала сама Екатерина Мизулина в социальных сетях. Она сообщила, что 16-летний парень из Владимира состоял в экстремистском чате, связанном с Украиной. Как уточняют в телеграм-канале «Baza», за хулиганство подростку пообещали заплатить 500 долларов. Эта история произошла 1 декабря, однако информация всплыла только вчера, 8 числа, когда общественница Екатерина Мизулина опубликовала пост в соцсетях