Одним из блюд, которое может способствовать снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню питательных веществ, является салат с курицей, авокадо и зеленью.
Одним из блюд, которое может способствовать снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню питательных веществ, является салат с курицей, авокадо и зеленью.
Салат с курицей, авокадо и зеленью
Ингредиенты:
Куриная грудка – 200 г
Авокадо – 1 шт.
Листья салата (например, ромен, айсберг или шпинат) – 100 г
Помидоры черри – 8–10 шт.
Огурец – 1 шт.
Оливковое масло – 1 ст. ложка
Лимонный сок – 1 ст. ложка
Соль, перец – по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) – для украшения
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Отварите куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Затем остудите ее и нарежьте небольшими кусочками.
Промойте листья салата и порвите их руками на крупные кусочки.
Нарежьте помидоры черри пополам.
Очистите огурец от кожуры и нарежьте полукружиями.
Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
Сборка салата:
В большой миске смешайте нарезанные листья салата, куриное филе, помидоры черри, огурцы и авокадо.
Заправка:
Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой ёмкости. Взбейте вилкой до однородной консистенции.
Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте.
Подача:
Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.
Этот салат богат белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию и похудению.