Одним из блюд, которое может способствовать снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню питательных веществ, является салат с курицей, авокадо и зеленью.

Одним из блюд, которое может способствовать снижению веса благодаря низкому содержанию калорий и высокому уровню питательных веществ, является салат с курицей, авокадо и зеленью.Салат с курицей, авокадо и зеленьюИнгредиенты:Куриная грудка – 200 гАвокадо – 1 шт.Листья салата (например, ромен, айсберг или шпинат) – 100 гПомидоры черри – 8–10 шт.Огурец – 1 шт.Оливковое масло – 1 ст. ложкаЛимонный сок – 1 ст. ложкаСоль, перец – по вкусуЗелень (укроп, петрушка) – для украшенияПриготовление:Подготовка ингредиентов:Отварите куриную грудку до готовности в подсоленной воде. Затем остудите ее и нарежьте небольшими кусочками.Промойте листья салата и порвите их руками на крупные кусочки.Нарежьте помидоры черри пополам.Очистите огурец от кожуры и нарежьте полукружиями.Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку, очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.Сборка салата:В большой миске смешайте нарезанные листья салата, куриное филе, помидоры черри, огурцы и авокадо.Заправка:Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец в небольшой ёмкости. Взбейте вилкой до однородной консистенции.Полейте заправкой салат и аккуратно перемешайте.Подача:Украсьте салат свежей зеленью перед подачей.Этот салат богат белком, полезными жирами и клетчаткой, что делает его отличным вариантом для тех, кто стремится к здоровому питанию и похудению.