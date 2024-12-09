«Шестой канал» решил порадовать зрителей к Новому году. В преддверии праздников мы организовали розыгрыш ювелирных украшений. Изящные колье от АДАМАНТ станут отличным подарком к Новому

«Шестой канал» решил порадовать зрителей к Новому году. В преддверии праздников мы организовали розыгрыш ювелирных украшений. Изящные колье от АДАМАНТ станут отличным подарком к Новому году. А как их получить? Читайте условия розыгрыша в нашей группе Вконтакте. Итоги будут опубликованы там же. Призы:1 место – серебряное колье с позолотой и вставками аметиста2 место – серебряное