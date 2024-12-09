Пожар в ДК Молодежи случился во время награждения участников фестиваля «Орбита талантов». 8 декабря в 16:45 загорелась костюмерная. Как сообщили в МЧС, на место отправили 32 спасателя и 12

Пожар в ДК Молодежи случился во время награждения участников фестиваля «Орбита талантов». 8 декабря в 16:45 загорелась костюмерная. Как сообщили в МЧС, на место отправили 32 спасателя и 12 спецмашин. Пока пожарные ехали, сотрудники ДК быстро эвакуировали на улицу 60 человек. Огонь удалось потушить на площади 8 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв. Сгорела