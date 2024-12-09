В холодные зимние дни, когда хочется сбежать в тёплые края и насладиться чистым морем, стоит вспомнить о тех, кто проводит долгие месяцы в открытом океане. Моряки, чьи подвиги стали основой множества фильмов, ждут момента, когда смогут вернуться на сушу и встретиться с близкими.

В холодные зимние дни, когда хочется сбежать в тёплые края и насладиться чистым морем, стоит вспомнить о тех, кто проводит долгие месяцы в открытом океане. Моряки, чьи подвиги стали основой множества фильмов, ждут момента, когда смогут вернуться на сушу и встретиться с близкими.Помните ли вы культовые советские фильмы о моряках и их приключениях? Каждая из этих картин погружает нас в мир морских сражений, дружбы и любви. Давайте проверим свои знания и узнаем, кто из вас сможет угадать фильмы по кадрам с морем. Настоящие капитаны справятся с этой задачей на ура.1. Из какого фильма этот кадр?А) Адмирал УшаковБ) МоонзундВ) Корабли штурмуют бастионы2. Из какого фильма этот кадр?А) Мы из КронштадтаБ) Порт-АртурВ) Броненосец "Потемкин"3. Из какого фильма этот кадр?А) Гиганты АрктикиБ) БронекатерВ) Одиночное плавание4. Из какого фильма этот кадр?А) Слушать в отсекахБ) Пираты XX векаВ) Берегите женщин5. Из какого фильма этот кадр?А) Песнь ШахиризадыБ) Юнга Северного флотаВ) Крейсер "Варяг"Правильные ответы:1. — Б) Моонзунд2. — В) Броненосец "Потемкин"3. — В) Одиночное плавание4. — А) Слушать в отсеках5. — В) Крейсер "Варяг"