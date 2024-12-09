В холодные зимние дни, когда хочется сбежать в тёплые края и насладиться чистым морем, стоит вспомнить о тех, кто проводит долгие месяцы в открытом океане. Моряки, чьи подвиги стали основой множества фильмов, ждут момента, когда смогут вернуться на сушу и встретиться с близкими.
В холодные зимние дни, когда хочется сбежать в тёплые края и насладиться чистым морем, стоит вспомнить о тех, кто проводит долгие месяцы в открытом океане. Моряки, чьи подвиги стали основой множества фильмов, ждут момента, когда смогут вернуться на сушу и встретиться с близкими.
Помните ли вы культовые советские фильмы о моряках и их приключениях? Каждая из этих картин погружает нас в мир морских сражений, дружбы и любви. Давайте проверим свои знания и узнаем, кто из вас сможет угадать фильмы по кадрам с морем. Настоящие капитаны справятся с этой задачей на ура.
1. Из какого фильма этот кадр?
А) Адмирал Ушаков
Б) Моонзунд
В) Корабли штурмуют бастионы
2. Из какого фильма этот кадр?
А) Мы из Кронштадта
Б) Порт-Артур
В) Броненосец "Потемкин"
3. Из какого фильма этот кадр?
А) Гиганты Арктики
Б) Бронекатер
В) Одиночное плавание
4. Из какого фильма этот кадр?
А) Слушать в отсеках
Б) Пираты XX века
В) Берегите женщин
5. Из какого фильма этот кадр?
А) Песнь Шахиризады
Б) Юнга Северного флота
В) Крейсер "Варяг"
Правильные ответы:
1. — Б) Моонзунд
2. — В) Броненосец "Потемкин"
3. — В) Одиночное плавание
4. — А) Слушать в отсеках
5. — В) Крейсер "Варяг"