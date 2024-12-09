Каждому ребенку знакомо чувство ожидания чуда перед Новым годом. Кто не мечтал оказаться в мире сказок, встретиться с добрыми волшебниками и победить злых колдунов? В фильме Новогодние приключения Маши и Вити наши любимые герои отправляются в захватывающее путешествие, полное волшебных сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета. Готовы ли вы вспомнить все подробности их удивительных приключений? Пройдите наш тест и убедитесь, насколько хорошо вы помните этот замечательный фильм!

Каждому ребенку знакомо чувство ожидания чуда перед Новым годом. Кто не мечтал оказаться в мире сказок, встретиться с добрыми волшебниками и победить злых колдунов? В фильме "Новогодние приключения Маши и Вити" наши любимые герои отправляются в захватывающее путешествие, полное волшебных сюрпризов и неожиданных поворотов сюжета.Готовы ли вы вспомнить все подробности их удивительных приключений? Пройдите наш тест и убедитесь, насколько хорошо вы помните этот замечательный фильм!ВОПРОСЫ1. По какому адресу располагалась избушка Бабы Яги?А. Тупик нечистой силы, 13Б. улица Зла, 6В. переулок Порчи, 232. Как зовут дикого кота?А. БаюнБ. МатвейВ. Андрей3. Зачем Маша и Витя отправились в Кощеево царство?А. отнести подаркиБ. спасти Новый годВ. за Снегурочкой4. Благодаря Маше Кощей Бессмертный согласился освободить из плена Снегурочку. Почему?А. девочка громко плакалаБ. она обещала избавить его от зубной болиВ. Маша обещала остаться у него5. Баба Яга, Дикий Кот и Леший – это вокально-инструментальное трио. Как оно называется?А. "Дикие гитары"Б. "Трио дикарей"В. "Нечистые артисты"6. С помощью какого предмета Витя победил Кощея?А. иглаБ. зеркалоВ. магнит7. Как Витя одолел Дикого Кота?А. выпустил мышкуБ. накормилВ. почесал за ухомОТВЕТЫ1. А. Тупик нечистой силы, 132. Б. Матвей3. В. за Снегурочкой4. Б. она обещала избавить его от зубной боли5. А. "Дикие гитары"6. В. магнит7. А. выпустил мышку