В Добром столб упал на легковушку, стоящую рядом. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел сегдоня возле городской больницы №5. Как сообщают очевидцы, конструкцию задел экскаватор. В

В Добром столб упал на легковушку, стоящую рядом. К счастью, никто не пострадал. Инцидент произошел сегдоня возле городской больницы №5. Как сообщают очевидцы, конструкцию задел экскаватор. В мэрии «Шестому каналу» рассказали, что техника не принадлежит ЦУГД. Так как столб отвечает за уличное освещение, инцидент не повлиял на энергоснабжение в домах владимирцев – никаких отключений не