По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

9 декабря в 12:08 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме №19 на улице Луначарского во Владимире. Сотрудники МЧС прибыли на место и ликвидировали огонь на площади 2 квадратных метра.В квартире был найден погибший. Личность жертвы и обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.Напомним, ранее мы писали, что