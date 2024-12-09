Мужчина обратился в администрацию за помощью в июле, но ответа не дождался.

В Муроме Владимирской области чиновники понесли наказание за игнорирование жалобы местного жителя на разбитую дорогу. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, мужчина обратился в администрацию за помощью в июле, но ответа не дождался.Ведомство провело проверку и выявило, что проезжая часть была сужена, а дорога заросла травой и кустами. В результате заместителя главы администрации привлекли к административной ответственности, а главу органа местного самоуправления — к дисциплинарной. Также прокурор подал иск в суд с требованием устранить нарушения.Напомним, ранее мы писали, что