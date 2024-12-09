89-летняя женщина, страдающая от сахарного диабета, поступила в Муромскую ЦРБ с критической ишемией правой ноги, угрожающую гангреной. Это произошло из-за накопление холестерина и кальция в

89-летняя женщина, страдающая от сахарного диабета, поступила в Муромскую ЦРБ с критической ишемией правой ноги, угрожающую гангреной. Это произошло из-за накопление холестерина и кальция в стенках артерий, как итог – нарушение кровоснабжения тканей. Как рассказали в пресс-службе минздрава области, рентгенхирурги больницы 2 часа восстанавливали кровоток в пораженной ноге пациентки. После операции женщину перевели в отделение,