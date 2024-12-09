Учащихся и педагогов средней школы Красной Горбатки эвакуировали утром 9 декабря из-за сообщения о минировании здания. Всего на улицу вывели 870 человек, рассказывает журнал «Горбатка.ру».

Учащихся и педагогов средней школы Красной Горбатки эвакуировали утром 9 декабря из-за сообщения о минировании здания. Всего на улицу вывели 870 человек, рассказывает журнал «Горбатка.ру». Сообщение о минировании поступило в 10:26 диспетчерской службе МЧС Мурома. К 13:30 в школу прибыли кинологи из Владимира, чтобы проверить здание на наличие взрывчатых веществ. Специалисты ничего не нашли. Сообщение