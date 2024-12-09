Фактически частный «зубной» кабинет появился на базе государственной больницы. Заведующий стоматологической поликлиникой оказывал платные услуги, а деньги забирал себе. Все вскрылось

Фактически частный «зубной» кабинет появился на базе государственной больницы. Заведующий стоматологической поликлиникой оказывал платные услуги, а деньги забирал себе. Все вскрылось после жалоб местных жителей в прокуратуру. Заведующий работал одновременно и заместителем главврача. Он оказывал на базе больницы платные услуги по имплантации зубных протезов. При этом врач не имел соответствующей квалификации и разрешений на проведение