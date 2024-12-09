Первая жертва льда в эту зиму. 64-летний рыбак провалился под лед и утонул. Несчастный случай произошел сегодня, 9 декабря, на пруду в районе деревни Ново-Петрово Судогодского района.

Первая жертва льда в эту зиму. 64-летний рыбак провалился под лед и утонул. Несчастный случай произошел сегодня, 9 декабря, на пруду в районе деревни Ново-Петрово Судогодского района. Спасателям вызов поступил в 11:40. Погибшего из воды вытаскивали сотрудники аварийно-спасательной службы области. Причем в месте, где случилась трагедия, были установлены знаки о запрете выхода на лед. Рыбак