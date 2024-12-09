Смертельная авария произошла возле деревни Хламово на трассе Р-132. В лобовом столкновении погибла 40-летняя женщина. Еще двоих пострадавших из покореженных машин вытаскивали спасатели. ДТП

Смертельная авария произошла возле деревни Хламово на трассе Р-132. В лобовом столкновении погибла 40-летняя женщина. Еще двоих пострадавших из покореженных машин вытаскивали спасатели. ДТП случилось 9 декабря днем. По данным МЧС, вызов спасателям поступил в 12:01. В ГАИ обратились в 12:30. 39-летний водитель автомобиля «Хендай» двигался в сторону Иваново и в какой-то момент выехал на