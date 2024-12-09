Мать признала потерпевшей стороной.

В Муроме во Владимирской области вынесли приговор водителю, который устроил пьяное ДТП на трассе. В аварии погиб его пожилой отец, который находился на пассажирском сидении. Подробности — в материале .Нетрезвое вождениеАвария произошла 25 мая 2024 года. 35-летний мужчина ехал по трассе Касимов — Нижний Новгород. В пяти километрах от микрорайона Вербовский в Муроме он не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.Водитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, он решил рискнуть не только своей жизнью, но и жизнью родного отца. 59-летний мужчина ехал на переднем пассажирском сидении.В ДТП он получил серьезные телесные повреждения. Отец автомобилиста скончался от травм в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», потерпевшей признали мать обвиняемого.Отправили в колонию-поселениеПриговор вынес Муромский городской суд. Мужчина в ходе разбирательств полностью признал свою вину.Мама во время заседания попросила строго не наказывать взрослого сына. По статье ему грозило от 5 до 12 лет лишения свободы.«С учетом данных о личности, смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев», — указали в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Приговор пока не вступил в законную силу, но это минимально возможный срок для горе-водителя, который погубил своего отца.Напомним, что в Суздальском районе 8 декабря в ДТП , еще трое получили травмы разной степени тяжести. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.