Синоптики прогнозируют во Владимире 9 декабря мокрый снег. Такая неблагоприятная погода сохранится и ночью вторника, 10 декабря, уточняют в пресс-службе мэрии города. Снегопад повышает

Синоптики прогнозируют во Владимире 9 декабря мокрый снег. Такая неблагоприятная погода сохранится и ночью вторника, 10 декабря, уточняют в пресс-службе мэрии города. Снегопад повышает вероятность возникновения ЧС, таких как обрывы ЛЭП, аварии на объектах энергоснабжения, нарушения в системе ЖКХ, обрушение ветхих конструкций, падение веток и деревьев. Плюс водителям стоит быть осторожнее на дороге, поскольку в