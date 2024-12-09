Активисты планируют направить собранные подписи в мэрию до следующей недели.

Жители Владимира активно собираютв парке «Дружба». Об этом рассказали в группе «Спасем парк «Дружба» от застройки». Активисты планируют направить собранные подписи в мэрию до следующей недели, так как возведение трассы уже внесено в генплан города.Дорога планируется для связи нового аэропорта с железнодорожной станцией, но местные жители обеспокоены тем, что проект повредит лыжню Прокуророва. Губернатор уверил, что на этом месте будут построены лыжероллерная трасса, школа биатлона и новая парковка для зрителей соревнований. Активисты также намерены записать видеообращение к президенту Владимиру Путину.