Вновь курение стало причиной трагедии. Квартира в доме №19 на улице Луначарского во Владимире загорелась днем в понедельник, 9 декабря. Спасателям о происшествии сообщили в 12:08, рассказали в

Вновь курение стало причиной трагедии. Квартира в доме №19 на улице Луначарского во Владимире загорелась днем в понедельник, 9 декабря. Спасателям о происшествии сообщили в 12:08, рассказали в пресс-службе МЧС области. Пожар занял всего 2 квадрата, но задымления от него хватило, чтобы находящийся внутри человек погиб. Спасатели обнаружили труп, его личность пока не установлена. Предварительно,