Строительство новой дороги у ДДюТ началось. ДСУ-3 занимается строительством двухполосного участка от Дворца детского и юношеского творчества до Лыбедской магистрали. Об этом сообщает

Строительство новой дороги у ДДюТ началось. ДСУ-3 занимается строительством двухполосного участка от Дворца детского и юношеского творчества до Лыбедской магистрали. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Работы ведутся на участке длиной в 450 метров. Сейчас дорожники устраивают нагорную канаву, занимаются сваркой футляров для трубы дождевой канализации, выкорчевывают и вывозят пни. В ближайших планах – переустройство