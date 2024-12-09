В ближайшее время планируется переустройство канализации и водопроводных сетей.

Во Владимире стартовали работы по строительству дороги, соединяющей Лыбедскую магистраль с улицей Пушкарской. На текущий момент бригада занимается установкой нагорной канавы для перехвата и отвода вод, а также выкорчевкой пней.В ближайшее время планируется переустройство канализации и водопроводных сетей.Ремонт выполняет компания ДСУ-3. Дорога будет иметь общую длину 0,943 км и две полосы движения с расчетной скоростью до 50 км/ч. Общественный транспорт по новому маршруту курсировать не будет. Напомним, ранее мы писали, что