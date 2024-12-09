Скандал с просрочкой сердечных льготных лекарств на 19 миллионов рублей – на стадии завершения. Правоохранители обвиняют в преступлении женщину, которая занимала должность в одном из

Скандал с просрочкой сердечных льготных лекарств на 19 миллионов рублей – на стадии завершения. Правоохранители обвиняют в преступлении женщину, которая занимала должность в одном из учреждений, подведомственных министерству здравоохранения. Имя ее и точную должность никто не называет. О грубых нарушениях в обороте льготных лекарств стало известно после проверки прокуратуры летом 2023 года. Тогда сообщалось о