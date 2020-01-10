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<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2020-fadeev-vzorvalsya-pri-upominanii-o-ego-razvode.html" target="_blank">Фадеев взорвался при упоминании о его разводе</a> - В Сети активно муссируются слухи о разводе Максима Фадеева с женой Натальей. Сам продюсер прокомментировал эти пересуды.