Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис – имена этих трех латвийских звезд музыки в России хорошо известны. И все они дают тут концерты. Юбилейный вечер Паулса состоятся в Москве весной 2016 года. Интарс Бусулис пел весной 2019-го. А 1 марта 2020-го даст выступит и Лайма Вайкуле.

Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле и Интарс Бусулис – имена этих трех латвийских звезд музыки в России хорошо известны. И все они дают тут концерты. Юбилейный вечер Паулса состоятся в Москве весной 2016 года. Интарс Бусулис пел весной 2019-го. А 1 марта 2020-го даст выступит и Лайма Вайкуле.В сборных концерта – от "Золотого граммофона" до "Песни года" – Вайкуле в России появляется довольно регулярно. А вот последний раз с сольником приезжала к нам еще в апреле 2015 года. После этого она успела выступить в Киевском дворце "Украина" и сделать наделавшее шума заявление про Крым.Перед своим концертом в Одессе прибалтийская дива неосторожно заявила, что-де не поедет на гастроли на полуостров ни за какие деньги: "Нет. Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали", – заявила артистка.Интересно, скажется ли та нашумевшая история на заполняемости 6-тысячного зала Кремлевского дворца, где 1 марта Вайкуле даст сольник? Ведь Лайму тогда едва ли не анафеме предали в России. А теперь должны принимать с почестями.Стоимость билетов на грядущий концерт латвийской звезды достигает 23 тысяч рублей. Правда, сегодня, за полтора месяца до концерта, судя по данным кассы Кремля, продана лишь четверть билетов. Хотя у Лаймы Вайкуле ожидаются и именитые гости, и красивое шоу, и многочисленный балет, и дорогие костюмы.Напомним, что в декабре в Россию вернулась и София Ротару – успела сняться в "Новогодней ночи" на Первом канале и и "Голубом огоньке" на канале "Россия", участвовала в "Песне года" и "Легендах Ретро FM". Хотя прежде "хуто-хуторянка" уверяла, что по политическим мотивам не желает выступать в России.