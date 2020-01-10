Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что аномально тёплая погода в России вызвана отсутствием мощной зоны высокого давления, или сибирского максимума.

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.По его словам, это вызвано тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или сибирский максимум. Обычно она образуется в этом время над Западной и Восточной Сибирью, Красноярским краем и Якутией. Эта зона держит тёплый воздух, и идёт выхолаживание, а потом этот холод, естественно, распространяется на Урал и в Центральную Россию, — пояснил Варакин.По его словам, в этом году антициклон находится на границе Монголии, над северо-западом Китая, захватывает юг Бурятии и Забайкалья, циклоны с атлантическим теплом движутся через Урал, весь холод идёт в Канаду, на Аляску.Синоптик объяснил тёплую погоду в России тем, что обширная холодная зона сталкивается с тёплым воздухом над Гольфстримом, проникает в Европу, а затем распространяется на Азию, не встречая препятствий.Для классической зимы это не характерно, — сказал он, отметив, что большая зона холода накрыла канадский Квебек, Гудзон и залив Баффоло.Также Варакин заявил о соответствии в ближайшие десять дней среднесуточной температуры климатическим показателям на побережье Охотского моря и на юге Чукотки.При этом, как он сообщил, на остальной территории страны температура будет выше нормы на 4—12°С, наибольшие отклонения ждут Республику Коми и Вологодскую область.Отмечается, что на территории от Санкт-Петербурга до Москвы, от Казани до Средней Волги и практически до Урала температура будет на 8—10°С выше нормы.На остальной территории страны превышение нормы будет меньше, — заключил Варакин.